Путин провел встречу с главой ЦИК

19 авг. 21:05

Президент России Владимир Путин в Сочи провел встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

Темой встречи стали предстоящие осенние выборы.

Глава государства заявил, что России, чтобы чувствовать себя уверенно, нужен крепкий тыл в виде надежной и развивающейся демократической политической системы.

"Для того, чтобы чувствовать себя уверенно, прежде всего, нужно иметь крепкий тыл, а это значит, надежную, развивающуюся, демократическую политическую систему. И выборы, надеюсь, будут этому способствовать, даже не сомневаюсь", - сказал он.

Далее глава государства отметил, что избиркомы должны объективно относиться ко всем кандидатам на выборах.