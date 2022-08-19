Цена газа в Европе превысила $2700 впервые с начала марта

19 авг. 20:53

Новость о приостановке поставок газа по "Северному потоку" подняла цену газа в Европе в ходе торгов в пятницу более чем на 5%. Впервые с начала марта цена газа превысила $2700 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Сентябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах стоит $2 712 за 1 тыс куб м, общий рост стоимости газа за день составляет более 8%.

"Газпром" сообщил сегодня, что поставки газа по "Северному потоку" будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного работающего газоперекачивающего агрегата.

Напомним, с 27 июля "Северный поток" работает на 20% от возможной мощности из-за проблем с турбинами.