Двое альпинистов упали со скалы в горах Карачаево-Черкесии

19 авг. 20:15

В горах Карачаево-Черкесии при спуске с вершины в ущелье Узункол сорвались два альпиниста, информирует пресс-служба МЧС России по КЧР.

Уточняется, что тело одного из них было обнаружено другими альпинистами.

"19 августа в 17:10 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КЧР поступило сообщение о том, что при спуске с вершины Двойняшка в ущелье Узункол Карачаевского района со скалы сорвалась двойка альпинистов. Группа альпинистов обнаружила тело одного из альпинистов на леднике, тело второго не обнаружено", - говорится в сообщении экстренного ведомства.

На место происшествия выдвинулись 10 спасателей и две единицы техники Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России, добавили в пресс-службе.