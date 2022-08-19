Анталья предлагает европейцам перезимовать в тепле и сэкономить

19 авг. 20:23

Туристические компании Антальи предложили пенсионерам из Европы "пакеты длительного проживания" в отелях ближайшей зимой, это обойдется им дешевле, чем зимовать дома, пишет Hurriyet.

Сутки проживания в четырехзвездочном отеле с питанием обойдутся в 21 евро с пенсионера. Стоимость размещения с 15 ноября по 10 января в трехзвездочном отеле с питанием в Анталье составит 511 евро, включая перелет. Аналогичный пакет в четырехзвездочном отеле обойдется в 1209 евро.

Городской совет Антальи подсчитал, что в Германии семья из четырех человек заплатит в этом году за коммунальные услуги и питание на 3461 евро больше, чем в предыдущие годы. Остановка поставок российского газа в Европу может сделать ситуацию еще сложнее.

Всего этой зимой в Анталье будут работать 152 отеля на 50 тыс мест.