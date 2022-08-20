Россия стала третьим по величине рынком для расчетов в юанях 

Согласно опубликованному вчера отчету Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT), в июле китайский юань удержал свою позицию в качестве пятой наиболее активно используемой валюты для глобальных платежей, что говорит о стабильных темпах его интернационализации. Россия стала третьим по величине рынком, использующим юани для расчетов. Global Times отмечает, что доля юаня выросла с 1,86% в июне до 2,2% в июле.

Первые четыре самые используемые валюты - американский доллар, евро, британских фунт и японская иена.

Кроме юаня за прошедший месяц доля доллара также увеличилась с 38,77% в июне до 41,19 в июле: валюта удержала свою позицию в качестве наиболее используемой в мире. Доля евро упала с 36,46% в июне до 35,49% в июле, доля фунта - с 7 до 6,45%. Доля японской иены в июне составляла 3,46%, а в июле опустилась до 2,82%.

В международных платежах без учета операций в границах еврозоны, юань занял шестую строчку с долей в 1,51%. ”Увеличение доли китайской валюты - демонстрация того, что, несмотря на глобальную волатильность, признание и принятие юаня растет по всему миру за счет относительно стабильного обменного курса по сравнению с другими валютами”, - говорит Дун Дэнсин, директор Института финансов и ценных бумаг при Уханьском университете науки и технологий. Он отмечает, что доля использования юаня в международной торговле даже больше, если оценивать приграничную торговлю.

В качестве демонстрации всемирного признания китайской валюты МВФ увеличил долю юаня в валютной корзине специальных прав заимствования (СДР) до 12,28% с предыдущих 10,92% в ходе первой переоценки СДР с тех пор, как китайская валюта была включена в корзину в 2016 году.

Чжоу Маохуа, эксперт по макроэкономике из Everbright Bank рассказал, что растущая доля демонстрирует ускорение темпов интернационализации юаня на фоне мировой нестабильности. Хотя соотношение юаня в системе глобальных платежей пока что не соответствует размеру китайской экономики и объемам товарооборота, у валюты огромный потенциал роста.

Платежам в юанях есть куда расширяться, если сравнивать с американским долларам и евро, считает Чжоу, прогнозируя, что положение юаня в международных расчетах, инвестициях и резервах будет укрепляться по мере улучшения состояния китайской экономики. Россия стала третьим по величине рынком для расчетов в юанях. Специальный административный район Гонконг - основная площадка для транзакций в юанях за пределами материка. Его доля составляет 73,8%. За ним следует Великобритания с 6,4%. Аналитики объясняют рост доли России стабильными торговыми отношениями между Москвой и Пекином на фоне западных санкций, инициированных США. В июле товарооборот между Китаем и Россией составил $ 16,79 млрд. Китайский экспорт в Россию достиг $6,77 млрд, а импорт из России - $10,02 млрд. Оба показателя выросли с июня.

За первые семь месяцев 2022 года товарооборот между Китаем и Россией вырос на 29% в ежегодном исчислении до $97,71 млрд, увеличившись на 1,8 процентных пункта по сравнению с первой половиной года.

По данным отчета SWIFT, в июле на российские компании и банки пришлось почти 4% международных расчетов в юанях. Доля России выросла с 1,42% в июне. В феврале, когда начался украинский кризис, российская доля составляла 0%.

”Если санкции против России сохранятся, то доля юаня будет продолжать расти”, - уверен Дун.

Аналитики отмечают, что переход к расчетам в местных валютах в двусторонней торговле более удобен для стабилизации международной торговли, а также позволяет избежать долларовой гегемонии. Ван Вэньтао, министр коммерции КНР, во время онлайн-встречи с министром экономического развития России Максимом Решетниковым в начале августа заявил, что с начала года китайско-российская торговля уверенно растет.

Обеим сторонам стоит укреплять торговлю ключевыми сырьевыми товарами за счет интеграции новых сфер, в частности, цифровой экономики, зеленого развития, приграничной электронной торговли и продвижения сектора услуг. По словам Вана, китайско-российское экономическое и торговое сотрудничество должно демонстрировать устойчивый рост.