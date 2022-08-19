Черчесов поздравил Дзюбу с переходом в турецкий клуб "Адана Демирспор"

19 авг. 19:25

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поздравил Артема Дзюбу с переходом в турецкий клуб "Адана Демирспор".

"Переписывались в четверг. Артем поздравил меня с победой, я его — с переходом и новым этапом в карьере. И Дзюбе, и Оздоеву хочу пожелать только удачи в турецком чемпионате. Думаю", - сказал он в беседе с издание "Спорт-Экспресс".

Черчесов также выразил уверенность, что "у обоих есть возможность стать там заметными фигурами".

Ранее сообщалось, что турецкий клуб 18 августа подписал контракт с Дзюбой сроком на один сезон с возможностью продления еще на один год. Зарплата игрока в турецком клубе составит €1,8 млн с учетом бонусов.