Новый проект газопровода не спасет Европу

Испания, Португалия и Германия объявили о намерении проложить газопровод, который связал бы Пиренейский полуостров с остальной Европой. Премьер-министр Германии Шольц считает, что трубопровод, соединяющий Пиренейский полуостров с центральной Европой, поможет избежать дефицита газа этой зимой, но во Франции этим предложением не слишком довольны. Либо в Париже не считают такой шаг необходимым, либо дело во внутренних политических и экономических возражениях против этого проекта трубопровода, пишет Oil Price.

На Пиренейском полуострове сосредоточено около 30% мощностей Европы по регазификации сжиженного газа, но он недостаточно хорошо связан с остальной частью ЕС. Проект строительства газопровода между Испанией и Францией был остановлен в январе 2019 года по экономическим и экологическим причинам. Хотя сейчас европейские политики надеются, что новый проект поможет снизить дефицит поставок газа на континенте, эффект от его запуска не будет ощущаться на протяжении многих лет.

Заявления Шольца о строительстве газопровода между Испанией и центральной Европой были встречены с энтузиазмом как в Испании, так и в Португалии. Премьер-министр Португалии Антониу Кошта на прошлой неделе призвал европейских лидеров поддержать проект. Поддержку выразила и министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото. По их мнению, уже имеющийся СПГ, а также новые объемы можно было бы отправить по новому трубопроводу во Францию и далее. Проект газопровода обсуждают Испания и Италия.

Франция возражала против изначального варианта проекта в 2019 году. Главные его проблемы теперь, как и тогда, касаются экологической и экономической сфер.

Давление на Францию усиливается, поскольку Германия и многие другие страны северо-западной и центральной Европы в ближайшие месяцы столкнутся с газовым кризисом. Проложить маршрут через Пиренеи более целесообразно, чем построить морской газопровод между Испанией и Италией. Предполагаемая стоимость нового проекта составит около 600-700 млн евро, а морской газопровод будет значительно дороже.

На Пиренейский полуостров поступает СПГ со всего мира; по трубопроводами туда также идет газ из Алжира, однако с остальной частью ЕС полуостров связан плохо. В Испании есть шесть специализированных заводов по обработке СПГ, в том числе крупнейший в Европе барселонский завод. В Португалии они тоже имеются. Однако вряд ли газопровод будет готов к этой или даже следующей зиме. Первая попытка добиться строительства газопровода между Каталонией (Испания) и юго-востоком Франции была предпринята в 2013 году, но проект был заброшен из-за возражений Франции и отсутствия финансирования.

Оптимистичные заявления испанских политиков и СМИ о том, что этот трубопровод можно построить за 8-9 месяцев, удивляют. Соединение между Францией и Испанией потребует прокладки еще одного участка трубопровода для смычки испанской сети с французской. Если все пойдет по плану, строительство займет 2-2,5 года. И это без вмешательства экологов и других НПО. Оператор газовой сети Испании Enagas заявил, что строительство трубопровода потребует 600-700 млн евро и 2,5 года.

Скорее всего, это не последний такой проект в ближайшие месяцы. Необходимость изменить прежний подход ЕС, ЕБРР и других структур к финансированию и поддержке новых проектов газопроводов стала очевидной, однако, пока политики продолжают верить в то, что могут найти быстрое решение своим проблемам, реальность зачастую выглядит иначе.

Крупномасштабный проект строительства газопровода - вопрос не только денег и экологии, но также технических вопросов и сроков. Европе, особенно Германии, Нидерландам и странам центральной Европы, придется смириться с тем, что у нынешнего кризиса нет краткосрочных решений. Как минимум до 2024 года Европа будет страдать от нехватки газа и, возможно, электроэнергии. Краткосрочных решений по снижению зависимости ЕС от российского газа не существует. Объемы СПГ, которые в настоящее время идут в северо-западную Европу и другие регионы, вероятно, снизятся в ближайшие два месяца из-за конкуренции со стороны Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Если Брюссель надеется противостоять энергетическому доминированию России в будущем, ему необходима энергетическая стратегия, а не голый оптимизм.

Надежды Европы на то, что СПГ продолжит идти из США в Европу в нынешних объемах, также неуместны. С приближением зимы уже видны первые признаки того, что американский СПГ стал поворачивать в сторону Азии. Будущее президента США Джо Байдена в политике связано, в том числе, с ценами на природный газ для американских потребителей, а это означает, что на него будут давить ради снижения объемов экспорта природного газа.