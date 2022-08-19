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"Северный поток" встанет на трое суток

&quot;Северный поток&quot; встанет на трое суток

С 31 августа по 2 сентября транспортировка газа по "Северному потоку" будет полностью приостановлена для планового техобслуживания, предупреждает "Газпром".

"Единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ", - сообщается в заявлении в компании.

Согласно действующему контракту на техобслуживание, комплекс регламентных процедур выполнят специалисты "Газпрома" совместно с коллегами из Siemens.

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