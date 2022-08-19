На Ставрополье снова расширили коечный фонд для пациентов с коронавирусом

19 авг. 19:31

В Ставропольском крае в связи с ростом заболеваемости коечный фонд для ковид-пациентов увеличился на 75 коек, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в пятницу.

"Несмотря на заметный рост заболеваемости, количество госпитализаций увеличивается значительно медленнее. Тем не менее, мы увеличили коечный фонд», - рассказал он. Ранее в регионе действовали 395 коек, теперь их число достигает 470.

На Ставрополье свободны 8% инфекционных коек для пациентов с ковид и 75% реанимационных коек с ИВЛ, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом, пишет "Интерфакс".

Рост заболеваемости коронавирусом в регионе наблюдается шестую неделю подряд, за последнюю неделю рост составил 52,2%.