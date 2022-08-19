"Неоднозначно": в Госдепе рассказали о сложностях с санкциями против РФ

19 авг. 19:15

Возможное дальнейшее ужесточение режима односторонних американских рестрикций в отношении России сопряжено со множеством вопросов, признал координатор санкционной политики Вашингтона Джеймс О'Брайен, отвечая на просьбу прокомментировать публикации о том, что американская администрация закулисно убеждает Конгресс США не включать Россию в национальный список стран - спонсоров терроризма.

"У нас идут обсуждения с украинцами и членами Конгресса касательно ужесточения наших санкций в отношении России", - сказал он на брифинге для иностранных журналистов

"Наш план заключается в том, чтобы продолжать выкатывать больше и больше санкций, однако есть множество вопросов относительно того, какого рода санкции и в какой последовательности следует вводить. "И поэтому мы прорабатываем их. Таков контекст, в котором [фигурирует] статья, упомянутая вами. <...> Это [все] находится в контексте такой более широкой дискуссии относительно стратегии [дальнейшего применения рестрикций] в перспективе", - приводит слова дипломата ТАСС.