Памятник Айвазовскому украсил Краснодар

19 авг. 19:01

Памятник маринисту Ивану Айвазовскому открыли в пятницу в столице Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодара, уточняя, что решение о создании монумента принадлежит местным депутатам.

"Пятиметровая фигура выдающегося русского художника-мариниста на пьедестале в виде волны с парусником и летящей чайкой… Открытие памятника приурочено к 205-летию со дня рождения художника", - приводит сообщение Sputnik Армения.

Уточняется, что над созданием монумента работали архитектор Андрей Шипунов и скульптор Константин Филиппов.