В Турцию прибыло судно с кукурузой из Украины

19 авг. 19:05

В пятницу в турецкий порт Алсанджак приплыл сухогруз Fulmar S с 11 тыс 730 тоннами кукурузы.

139-метровое судно под флагом Барбадоса вышло из порта Черноморск в Одесской области Украины 13 августа.

Сухогруз пробудет в порту Алсанджак три дня, пишет агентство Anadolu.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции из Украины. Первый сухогруз с украинским зерном вышел из порта Одессы 1 августа.