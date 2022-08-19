Греция и Кипр выступают против запрета на выдачу россиянам виз

19 авг. 18:38

Власти Греции и Кипра выступают против запрета на выдачу туристических виз гражданам России, сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников.

"Это было бы неправильное решение", - уверен постоянный секретарь МИД Кипра Корнелиос Корнелиу. Он добавил, что власти Кипра верят в контакты между людьми. Кипр выдает визы в том числе и гражданам Турции. "Мы не считаем, что эта мера должна касаться россиян", - заключил чиновник.

Представители правительства Греции также заверили издание, что страна не рассматривает возможность изменения статуса российских виз.