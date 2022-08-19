В перинатальном центре Дагестана развернули койки для больных ковидом

19 авг. 18:10

В республиканском перинатальном центре Дагестана для беременных, которые заразились коронавирусом, развернули 10 коек, сообщила в пятницу министр здравоохранения региона Татьяна Беляева во время прямого эфира, организованного ЦУР Дагестана.

По ее словам, дополнительные койки перепрофилированы также в городской клинической больнице Махачкалы и в многофункциональных центрах республики,

"На сегодня в стационарах республики развернуто более 260 коек, 222 пациента на сегодняшнее утро получают лечение в стационарах инфекционного профиля. И мы вынуждены были, конечно, разворачивать и задействовать городскую клиническую больницу для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, но при этом имеющей другие сопутствующие заболевания, а также в перинатальном центре развернуты дополнительно 10 коек для оказания помощи беременным женщинам с новой коронавирусной инфекцией", - цитирует главу ведомства ТАСС.