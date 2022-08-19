Жителей Ставрополья предупредили о сильном дожде и грозе с градом

19 авг. 18:31

В Ставропольском крае 20 августа серьезно ухудшится погода. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону, ссылаясь на региональный Гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, в субботу на Ставрополье ожидаются сильный дождь, гроза с градом и шквалистый ветер до 20-25 метров в секунду.

В ведомстве предупредили, что ухудшение погоды может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций и происшествий природного характера. В частности, возможны подтопления низинных частей местности и повреждения кровель.