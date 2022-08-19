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Эстония нацелилась на восьмой пакет санкций против России

Эстония нацелилась на восьмой пакет санкций против России

Власти Эстонии планируют сделать официальное предложение Еврокомиссии по введению восьмого по счету санкционного пакета ЕС против РФ в связи с событиями на Украине.

"Эстония сделает официальное предложение Еврокомиссии о введении восьмого санкционного пакета против России, который включал бы расширенные санкции в экономическом, энергетическом и торговом секторах с дополнительным внесением в него физических лиц и организаций", - сообщает пресс-служба МИД республики.

Также в Таллине считают, что санкции нужно распространить на поездки россиян в Европу. Глава МИД страны Урмас Рейнсалу подчеркнул, что Эстония будет добиваться консенсуса в ЕС по данному вопросу. "Мы призываем правительства европейских стран ввести дополнительные внутренние санкции, чтобы остановить поездки граждан России в Европу, и совместно работать над закрытием Шенгенской зоны для российских граждан", - сказал министр.

Эстония с 18 августа запретила въезд в страну россиянам со своей шенгенской туристической визой.

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