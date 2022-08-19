Эстония нацелилась на восьмой пакет санкций против России

19 авг. 18:14

Власти Эстонии планируют сделать официальное предложение Еврокомиссии по введению восьмого по счету санкционного пакета ЕС против РФ в связи с событиями на Украине.

"Эстония сделает официальное предложение Еврокомиссии о введении восьмого санкционного пакета против России, который включал бы расширенные санкции в экономическом, энергетическом и торговом секторах с дополнительным внесением в него физических лиц и организаций", - сообщает пресс-служба МИД республики.

Также в Таллине считают, что санкции нужно распространить на поездки россиян в Европу. Глава МИД страны Урмас Рейнсалу подчеркнул, что Эстония будет добиваться консенсуса в ЕС по данному вопросу. "Мы призываем правительства европейских стран ввести дополнительные внутренние санкции, чтобы остановить поездки граждан России в Европу, и совместно работать над закрытием Шенгенской зоны для российских граждан", - сказал министр.

Эстония с 18 августа запретила въезд в страну россиянам со своей шенгенской туристической визой.