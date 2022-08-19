Румыния высылает сотрудника российского посольства

19 авг. 17:44

Власти Румынии объявили персоной нон грата одного из сотрудников посольства России в Бухаресте, информирует пресс-служба румынского МИД.

"Министерство иностранных дел сообщает, что румынские власти приняли решение объявить персоной нон грата на территории Румынии представителя посольства Российской Федерации в Бухаресте. Решение было принято с учетом несовместимости деятельности соответствующего представителя с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года", - говорится в сообщении ведомства.

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску проинформировал дипломата о соответствующем решении, покинуть страну представитель посольства должен в течение недели.

Минувшей весной Румыния выслала 10 российских дипломатов.