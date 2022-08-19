Ключевые посты "Моссада" впервые в истории заняли женщины

19 авг. 17:42

Руководящие должности израильской спецслужбы "Моссад" впервые в истории заняли две женщины. Об этом пишет Times of Israel.

Одна из них возглавила отдел разведки, а вторая - по Ирану. Имена новых руководителей не сообщаются, известны лишь их инициалы на иврите: "Алеф" и "Куф".

"Алеф" будет отвечать разработку стратегии разведотдела "Моссада" по иранской ядерной программе, глобальному терроризму, нормализации отношений с арабскими странами, также отвечать за разведку во всех операциях спецслужбы и руководить действиями сотрудников, занимающихся сбором, анализом и исследованиями разведданных.

В обязанности "Куф" входит стратегия организации против угрозы со стороны Ирана, а также координация работы оперативного, технологического и разведывательного подразделений "Моссада" с другими службами безопасности.