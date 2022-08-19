СМИ: Си Цзиньпин и Путин встретятся на саммите ШОС

19 авг. 17:35

Председатель КНР Си Цзиньпин намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите ШОС в сентябре, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Идут приготовления к поездке китайского лидера Си Цзиньпина в Центральную Азию, чтобы встретиться с... Владимиром Путиным и другими лидерами на региональном саммите в середине сентября", - сообщает издание.

Саммит ШОС состоится в Самарканде 15-16 сентября. Расписание Си Цзиньпиня было изменено для возможности встретиться с Путиным на полях ШОС, в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

"Поездка в Самарканд подчеркнет цель Си развивать более тесное сотрудничество в сфере безопасности со странами, которые не являются союзниками США, для создания оплота против усилий Запада по сдерживанию Китая", - подчеркивается в материале со ссылкой на китайских чиновников.

Также на полях саммита ШОС планируются встречи Си Цзиньпина с лидерами Пакистана, Индии и Турции.