В Кисловодске благоустроят улицу, которая ведет к нацпарку

19 авг. 17:34

В Кисловодске за счет средств курортного сбора будет благоустроена улица Парковый пешеход, ведущая к входу в национальный парк "Кисловодский", сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации, уточнив, что работы планируется завершить к концу года.

"В Кисловодске приступили к благоустройству улицы Парковый пешеход, которая является входом в национальный парк "Кисловодский" со стороны исторического центра курорта. Протяженность улицы – 160 метров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что стоимость работ, которые будут проводится за счет курортного сбора, составит 47,5 млн рублей.