Гутерриш призвал обеспечить выход на рынки продовольствия из Украины и РФ

19 авг. 17:22

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал обеспечить беспрепятственный выход на глобальные рынки продовольствия и удобрений из России и с Украины, передает пресс-служба организации.

По его словам, экспорт еще больших объемов продовольствия и удобрений как из России, так и с Украины критически важен, чтобы в дальнейшем успокоить рынки и снизить цены на продукты.

Далее Гутерриш отметил, что происходящее в Одессе является "только видимой частью решения". "Другая часть, которая также важна и которую мы защищаем, касается беспрепятственного доступа на глобальные рынки российских продовольствия и удобрений, в отношении которых санкции не вводились. Важно, чтобы власти всех стран и частный сектор сотрудничали в их возвращении на рынок", - сказал он во время посещения порта Одессы.

Гутерриш подчеркнул, что без удобрений в текущем году может быть недостаточно продовольствия в следующем. Он также признался, что полностью привержен целям вернуть российское и украинское продовольствие на мировые рынки.