Макрон созвонился с Путиным

19 авг. 17:20

В пятницу, 19 августа, состоялся телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрон. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

Главы государств поговорили о ситуации на Украине. В частности, обсуждался вопрос отправки миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. В ходе беседы Путин подтвердил готовность Москвы оказать инспекторам необходимое содействие при поездке.

Помимо этого, президент РФ рассказал о ходе реализации сделки по вывозу украинского зерна из черноморских портов и экспорту российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки.

Лидеры двух стран условились продолжить контакты по затронутым и другим вопросам.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции из Украины. Первый сухогруз с украинским зерном вышел из порта Одессы 1 августа.