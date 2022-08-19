Ташкент принимает форум женщин стран-членов ШОС

19 авг. 16:58

В пятницу в Ташкенте проходит форум женщин стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В форуме принимают участие члены парламентов и правительств Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана, Туркменистана и представители ряда общественных организаций, женских движений и бизнес-кругов.

Участники мероприятия обменяются опытом в сфере обеспечения гендерного равенства, обсудят вопросы дальнейшего расширения прав и возможностей женщин, а также инвестиции в здравоохранение и образование и ряд других важных тем.

Напомним, первый женский форум ШОС состоялся в мае 2018 года в Пекине, второй - в мае 2019 года в Бишкеке, третий - в июне 2021 года в Душанбе.