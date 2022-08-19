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В Ставрополе стартовал международный форум "Армия России – 2022"

В Ставрополе стартовал международный форум &quot;Армия России – 2022&quot;

В Ставрополе начал работу международный форум "Армия России-2022", где до 21 августа жители и гости краевой столицы смогут познакомиться с достижениями отечественного военно-промышленного комплекса.

Форум работает с 10 до 17 часов в парке "Патриот".

"Здесь мы в полной мере видим мощный потенциал нашей страны, мы понимаем, какие важные задачи стоят сегодня перед российской армией, и искренне гордимся успехами наших военных", - рассказал глава краевой столицы Иван Ульянченко на торжественном открытии форума.

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