В Ставрополе стартовал международный форум "Армия России – 2022"

19 авг. 17:01

В Ставрополе начал работу международный форум "Армия России-2022", где до 21 августа жители и гости краевой столицы смогут познакомиться с достижениями отечественного военно-промышленного комплекса.

Форум работает с 10 до 17 часов в парке "Патриот".

"Здесь мы в полной мере видим мощный потенциал нашей страны, мы понимаем, какие важные задачи стоят сегодня перед российской армией, и искренне гордимся успехами наших военных", - рассказал глава краевой столицы Иван Ульянченко на торжественном открытии форума.