Путин: отношения России и Казахстана развиваются в позитивном ключе

19 авг. 16:48

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев начали встречу в резиденции российского лидера Бочаров Ручей в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.

"У нас будет возможность и в формальной, и в неформальной обстановке поговорить во время рабочего обеда. Вопросов много, очень рад возможности спокойно, в деловом, дружеском ключе обсудить все вопросы, которые стоят на повестке дня", - сказал Путин, заявив, что отношения между Россией и Казахстаном развиваются в позитивном ключе по всем направлениям.

В ходе переговоров Путин напомнил, что в октябре страны отметят 30-летие установления дипломатических отношений. "К этой дате запланирован целый ряд различных мероприятий. У нас активно работают наши министерства, ведомства. Межправкомиссия работает активно, министерства иностранных дел, министерства обороны вместе готовят различные мероприятия, в том числе и совместные учения в рамках ОДКБ и так далее", - отметил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что товарооборот между странами растет. По его словам, в 2021 году он вырос на 34,4%, а за первые пять месяцев этого года товарооборот подрос на 8,8%. "Растут инвестиции с обеих сторон: российские, по-моему, достигли $17 млрд, казахстанские в Россию – четыре с лишним, $4,5 млрд примерно", - уточнил он.

Также российский лидер заявил, что Россия находится на первом месте среди торгово-экономических партнеров Казахстана. Кроме того, он рассказал о крупных совместных проектах. "У нас и крупные хорошие проекты развиваются, работа в высокотехнологичных сферах, в том числе в космосе. В общем, по всем направлениям работа движется достаточно активно, в позитивном ключе", - добавил Путин.