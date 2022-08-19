Пашинян и Гарибашвили провели встречу на границе

19 авг. 16:26

В пятницу премьер-министры Армении и Грузии Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили провели переговоры на границе двух стран. Встреча глав правительств прошла в рамках церемонии открытия моста "Дружба" через реку Дебет.

В ходе беседы стороны отметили важность введения моста в эксплуатацию, добавив, что он облегчит двусторонние транспортные потоки и поспособствует еще большему укреплению торгово-экономических отношений между Ереваном и Тбилиси.

По словам Гарибашвили, с новым мостом также повысится безопасность дорожного движения как для граждан и гостей двух стран, так и для транзитных транспортных средств

Помимо этого, премьер Грузии обратил внимание на то, что мост приобретает стратегическое значение как важная часть международной автомагистрали Восток-Запад. "Хочу отметить, что развитие дорожного коридора в нашей стране происходит высокими темпами. Мы уже построили половину автобана Восток-Запад. И всего за два года будет завершено строительство всех его основных участков", - цитирует его "Sputnik Грузия".

В свою очередь, Пашиняна подчеркнул, что Грузия как транзитная страна имеет большое значение для Армении с точки зрения надежного и безопасного снабжения энергоресурсами, связью, телекоммуникациями. Он указал на то, что Еревану и Тбилиси важно вместе работать и обмениваться опытом в сфере кибербезопасности и развития приграничного сотрудничества.

Премьер Армении также заявил, что необходимо заниматься подготовкой совместных проектов в культурно-гуманитарной и туристической сферах, и развивать отношения в области окружающей среды, занятости, образования, спорта и молодежи.

Напомним, строительство моста "Дружба", который представляет собой два отдельных моста, началось на территории пункта пропуска "Садахло-Баграташени" в мае 2021 года. В начале этого месяца его пробно ввели в эксплуатацию.