К коридору "Север-Юг" подключится Туркменистан

19 авг. 16:14

Туркменистан присоединится к учрежденному Россией, Ираном и Индией транспортному коридору "Север-Юг", сообщил глава МИД республики Рашид Мередов на брифинге, посвященном итогам международной конференции на уровне министров транспорта стран, не имеющих выхода к морю.

Он отметил, что Ашхабад продолжит сотрудничать с Россией "в области совместной работы в железнодорожном, автомобильном, воздушном, морском и других видах транспорта". Он особо подчеркнул, что у сторон большой потенциал взаимодействия в рамках коридора "Север-Юг".

"Это вполне определенный юридически оформленный маршрут передвижения грузопотоков в больших объемах. Соглашение о международном транспортном коридоре "Север-Юг" было подписано еще в 1998 году, вступило в силу в 2000 году. Учредителями этого коридора являются Россия, Иран, Индия. Сегодня Туркменистан приступил к процедурам своего присоединения к этому соглашению", - цитирует его РИА Новости.