Георгий Саралидзе: Эрдоган – сложный человек, но он держит слово

19 авг. 16:05

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – не простой, но надежный партнер для тех, кто с ним договаривается, в том числе для России. Об этом сегодня в прямом эфире авторской передачи Дмитрия Куликова "Кто против?" на телеканале "Россия 1" напомнил телерадиоведущий Георгий Саралидзе, отвечая на попытку и.о. президента Академии геополитических проблем Араика Степаняна обвинить турецкого лидера в несамостоятельности и ненадежности.

Сегодняшняя передача была посвящена итогам визита Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша во Львов, где они провели переговоры с Владимиром Зеленским. Степанян попытался представить президента Турции как подчиненного главы британской службы разведки MI-6 Ричарда Мура, но был немедленно уличен Дмитрием Куликовым в подтасовке даже не фактов, а домыслов и в искажении цитат. "Высказывайтесь корректнее!", - потребовал ведущий.

После того, как Степанян попробовал представить стандартную риторику Анкары по украинским событиям как некий новый антироссийский выпад, Куликов выразился более прямо, сказав: К черту вот это все, что вы до этого наговорили. Все это Эрдоган произносит, начиная с 24 февраля", - подчеркнул ведущий "Кто против?" и предложил прекратить на этом инсинуации в адрес Реджепа Тайипа Эрдогана.

Георгий Саралидзе, в свою очередь, процитировал слова президента России Владимира Путина об Эрдогане: "Это очень тяжелый и очень сложный человек, но если ты с ним договорился, он держит свое слово".

Говоря о самой встрече, он обратил внимание на ее формальный характер. "О многом говорит то, что встреча длилась всего 40 минут. Если разделить на троих, получается не так много. Затем, на пресс-конференции Гутерриш, Эрдоган и Зеленский говорили о совершенно разных вещах. Все это явно имело – по разным причинам для каждого –ритуальное значение", - указал Георгий Саралидзе.

"Что касается Эрдогана, на мой взгляд, ему было важно показать, что он – единственный из мировых лидеров, кто остался посредником между Москвой и Киевом, что он один может доверительно говорить и с Путиным, и с Зеленским. Это его политический капитал, безусловно. Он с самого начала специальной военной операции эту миссию на себя взял и не хочет ее отдавать", - заключил он.