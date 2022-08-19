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Поездка в Сирию обернулась для жителя Ставрополья розыском

Поездка в Сирию обернулась для жителя Ставрополья розыском

Житель Ставропольского края оказался в международном розыске после поездки в Сирию, сообщает пресс-служба антитеррористической комиссии региона.

Правоохранители обратили внимание на 31-летнего выходца из Дагестана, который проживал в станице Новотроицкая. Установлено, что в 2015 году он проездом через Турцию попал в Сирию, где вступил в запрещенную в России террористическую организацию.

В ведомстве отметили, что возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Преступник может лишиться 20 лет свободы.

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