"АрАэро" соединит с 1 сентября Махачкалу и Стамбул

19 авг. 15:17

С 1 сентября 2022 авиакомпания "ИрАэро" запустит рейс Махачкала - Стамбул. Об этом сообщила пресс-секретарь махачкалинского аэропорта Сапура Магомедова.



Она подчеркнула, что полеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100 один раз в неделю - по четвергам.



Из Стамбула самолет будет вылетать в 12:00, а прибывать в Махачкалу - в 14:12. В обратном направлении вылет в 16:30, прибытие - в 18:50.