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Глава МИД Британии намерена "вызвать на разговор" Путина на саммите G20

Глава МИД Британии намерена &quot;вызвать на разговор&quot; Путина на саммите G20

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс подтвердила намерение провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным на G20, сообщает Bloomberg.

По данным издания, ее заявление последовало после заявления президента Индонезии Джоко Видодо о том, что Путин примет очное участие в саммите.

Как отмечает газета, офис главы МИД Британии заявил, что Трасс готова "вызвать на разговор" Владимира Путина.

Ранее она заявляла, что готова встретиться с российским лидером в рамках саммита G20 в ноябре на Бали, если станет главой правительства.

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