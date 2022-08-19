Глава МИД Британии намерена "вызвать на разговор" Путина на саммите G20

19 авг. 15:03

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс подтвердила намерение провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным на G20, сообщает Bloomberg.

По данным издания, ее заявление последовало после заявления президента Индонезии Джоко Видодо о том, что Путин примет очное участие в саммите.

Как отмечает газета, офис главы МИД Британии заявил, что Трасс готова "вызвать на разговор" Владимира Путина.

Ранее она заявляла, что готова встретиться с российским лидером в рамках саммита G20 в ноябре на Бали, если станет главой правительства.