В Армении обсуждают размер компенсации семьям погибших и пострадавших в ТЦ в Ереване

19 авг. 14:51

В министерстве труда и социальных вопросов Армении обсуждают программу помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. Об этом заявила пресс-секретарь министерства Зара Манучарян.

"О формате, размере поддержки и других деталях программы сообщим дополнительно, когда у нас будет более четкая информация", - цитирует ее News.am.

По словам Манучарян, готовящаяся программа будет направлена исключительно на поддержку пострадавших и семей погибших во время взрыва.

Напомним, 14 августа в торговом центре "Сурмалу" в Ереване взорвался склад пиротехнических материалов. Согласно последним данным, погибли 16 человек, 62 получили ранения. Еще двое числятся пропавшими без вести.