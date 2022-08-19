Сигнал Кремлю или давление Запада? Пашинян не гасит антироссийские настроения в Армении

В Армении пройдет антироссийcкий митинг. Премьер-министр Никол Пашинян не будет препятствовать его проведению либо из-за немногочисленности акций, либо из желания продемонстрировать свое недовольство Кремлем. Американский фактор сбрасывать со счетов тоже не стоит.

24 августа в Ереване запланирован митинг против Владимира Путина и российской спецоперации на Украине. Его участники будут требовать отставки российского президента. Они планируют собраться у здания оперного театра на площади Свободы и идти оттуда сначала к площади Республики, затем к площади России, а завершат акцию у российского посольства. Организатором митинга выступают не армяне, а беглые россияне. После начала конфликта на Украине некоторые из граждан России уехали в другие страны, в частности, в Армению. Это бизнесмены, айтишники и оппозиционно мыслящие люди.

Один из них – Юрий Александров. Это бородатый молодой человек, имеющий диплом юриста, который не переваривает российскую власть. Одно время он бросил работу, завел кролика и переселился во Владимирскую область. Оттуда этот отшельник вел оппозиционный блог, но после спецоперации Юрий уехал в Армению. На поддержку Юрия и таких же беглецов иноагент Михаил Ходорковский выделил деньги через организацию "Ковчег". Александров считает, что в Армении он сможет найти сильную поддержку против президента РФ Владимира Путина, так как там есть антироссийские настроения. При этом акцент он хочет сделать больше на путинской теме, а не на Украине, потому что Киев в Карабахской войне поддерживал Баку, а не Ереван. Несмотря на это расхождение, все-таки Александрову в мэрии Еревана, а если говорить еще яснее – в кабинете Пашиняна – дали добро на демонстрацию.

Почему власти Армении идут на такой антикремлевский шаг? Да, можно всегда оправдаться тем, что это российско-российская ситуация и Пашинян с армянскими элитами не причем. Мол, Армения – демократическая страна, и тут разрешены митинги. Если бы вопрос был какой-то малозначительный, то такая отговорка оказалась к месту. Но речь идет о России, главном союзнике и кредиторе Армении, стране, с которой Армения состоит в военном блоке ОДКБ и экономическом союзе ЕАЭС. Россия все еще является гарантом безопасности Армении со своей военной базой в Гюмри. Почему Пашинян закрывает глаза на выпады против Путина? Здесь могут быть разные причины, как минимум две: либо планируемый митинг будет настолько маргинальным, что на него не обратят внимания в Кремле, либо армянский премьер посылает сигнал России.

Если говорить по первому пункту, то, наверно, на демонстрацию придет от силы пара сотен человек, в основном россияне. Хотя не исключено, что к ним подключатся местные активисты. Недавно в ереванском ТЦ произошел взрыв, где погибли 16 человек. Некоторые силы, как националисты из "Сасна Црер", начали искать российский след. Так что как минимум они могут подключиться к демонстрациям. Если говорить в целом, то антироссийские настроения в Армении достаточно сильны. Часть общества считает, что из-за молчания России Армения проиграла Карабахскую войну.

Сам Пашинян, кстати, тоже не скрывает недовольства. Недавно он высказал претензию российским миротворцам за то, что они не могут предотвратить столкновения между армянскими и азербайджанскими военными в Карабахе. Еревану не понравилось, что на решительные действия Азербайджана по выводу армянских незаконных вооруженных формирований с азербайджанской земли Россия ответила устными призывами к миру. Армянские власти, видимо, рассчитывают, что российские миротворцы будут вступать в бой с азербайджанскими военными, что абсолютный невозможно и потому, что Россия признает территориальную целостность Азербайджана, и потому, что Баку является союзником Москвы.

Не исключаю, что США тоже оказывают давление на Армению. Минфин США уже внес Армению и Грузию в список стран, которые могут помогать России обходить санкции, и в случае необходимости на них может быть оказано экономическое давление. Не будем забывать, что Пашинян как политическая фигура опирается на западные НКО, на Францию и США. Так что разрешить российским оппозиционерам акцию в Ереване Пашинян обязан как минимум из уважения к своим западным кураторам. Один из них, глава ЦРУ Уильям Бернс, кстати, недавно посещал Ереван с какой-то тайной миссией.

У Пашиняна накопились претензии к России, поэтому мешать антикремлевским митингам, тем более мелким, он не собирается.