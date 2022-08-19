Турция отработала аварию на Армянской АЭС

19 авг. 14:37

В турецкой провинции Карс прошли учения управления по ЧС, посвященные отработке действий в случае аварии на Армянской АЭС в Мецаморе.

По легенде учений у Армянской АЭС произошло землетрясение в 7 баллов, из-за которого началась утечка радиоактивных веществ, причем под удар попали близкие к турецко-армянские границе турецкие села (от АЭС до территории Турции всего 16 км).

Как сообщают турецкие СМИ, сотрудники управления по ЧС Карса успешно отработали действия, необходимые для защиты турецких граждан от воздействия радиоактивных веществ.