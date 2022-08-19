Эрдоган: Турция не собирается свергать Асада

19 авг. 14:38

У Турции нет цели свергнуть президента Сирии Башара Асада. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам на борту самолета, возвращаясь из Львова.

"У нас нет такой проблемы, как свержение или несвержение Асада. Все шаги, которые мы сейчас предпринимаем в Сирии, в том числе в координации с Россией, направлены на борьбу с терроризмом в районах от восточной и западной частей Евфрата до Средиземноморья", - цитирует турецкого лидера ТАСС.

Он подчеркнул, что Турция не претендует на чужие земли и выступает за территориальную целостность Сирии.

Напомним, 18 августа во Львове состоялось встреча в трехстороннем формате с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Украины Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша.