В Санкт-Петербурге отметили День Дагестана

19 авг. 14:19

Вечер, посвященный Республике Дагестан, состоялся в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля LERMONTOV_FEST 2022, сообщает пресс-служба Постпредства республики в северной столице России.

Мероприятие прошло в Центральной библиотеке имени Михаила Лермонтова, в котором участвовали сотрудники постпредства, полпред Ингушетии в Ленинградской области Юнус Хаутиев, члены Содружества дагестанской молодежи и другие.

Для гостей вечера была организована выставка произведений искусства дагестанских мастеров и книг величайшего поэта, в том числе на национальных языках.

"В нашей памяти Михаил Юрьевич был и остается не только великим поэтом и художником, который в своих талантливых произведениях воспел Кавказ, в том числе и Дагестан, но и храбрым воином", - отметил глава Постпредства Дагестана Гасан Гасанов.

Также гостям продемонстрировали документальный фильм режиссера Амирана Имамова "Исчезающие культуры Дагестана".