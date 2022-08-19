Постпред России в Вене ожидает восстановления СВПД в ближайшие дни

19 авг. 14:16

Договоренность о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе может быть достигнута уже в ближайшие дни. Такое заявление сделал в пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня" постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов

"Мое ощущение, что договоренность о восстановлении статуса-кво по состоянию на 2016 год может быть достигнута буквально в ближайшие дни", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, в 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США вышли из СВПД, сославшись на нарушение Тегераном договоренностей. Иран в ответ стал обогащать уран выше дозволенного уровня. С апреля 2021 года Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.