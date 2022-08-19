Токаев прибыл к Путину в Сочи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев только что прибыл в Сочи с рабочим визитом для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Как ранее сообщили в пресс-службе Администрации президента Казахстана, переговоры Путина и Токаева будут посвящены актуальным вопросам двустороннего стратегического партнерства, в том числе в экономике.

Пресс-служба Кремля анонсировала беседу о вопросах дальнейшего развития российско-казахстанских отношений, стратегического партнерства и сотрудничества.

Также президенты будут говорить о взаимодействии России и Казахстана в интеграционных объединениях, включая СНГ, где Нур-Султан в настоящее время является председателем.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" директор Института политических исследований Сергей Марков, у российско-казахстанских переговоров на высшем уровне есть вполне определенная повестка.

"Во-первых, скоро будет саммит Шанхайской организации сотрудничества, на котором многие страны получат статус, и России и Казахстану как членам ШОС нужно согласовать позиции. Во-вторых, президенты обсудят стабилизацию политической ситуации в Казахстане. Смена власти прошла, все спокойно, но возможно там остались определенные проблемы. В-третьих, нужно говорить о развитии евразийской интеграции, Евразийского экономического союза. Есть очень сильное давление США и Евросоюза на Россию, и у Казахстана есть опасения, что против него также будут введены санкции, он хотел бы минимизировать их влияние", - прежде всего сказал он.

"Четвертая тема – это ситуация в Афганистане, поскольку идет очень сложный, многоаспектный процесс контактов с (запрещенная в РФ организацией) "Талибаном". С одной стороны, там есть радикализм очень серьезный, действуют террористические организации. С другой стороны, в Кабуле явно виден настрой на то, чтобы налаживать отношения, и президентам России и Казахстана нужно выработать позицию по этому вопросу. В-пятых, есть конкретные двусторонние экономические проекты России и Казахстана. В-шестых, Казахстан мог бы помочь России с эффективным обходом западных санкций", - сообщил Сергей Марков.

"Многие страны, такие как Турция и Китай, активно играют эту роль выхода для России на мировые рынки сквозь санкционный забор и зарабатывают на этом десятки миллиардов. Казахстан тоже мог бы зарабатывать тем же самым и в интересах России, и в своих интересах. Наверное, Владимир Путин планирует говорить и о каких-то нюансах, связанных со специальной военной операцией на Украине. Возможно, у президента Казахстана тоже есть, какая-то информация о политических позициях других государств по спецоперации. Точно будет сделан акцент на то, чтобы облегчили российским гражданам получение банковских карт в Казахстане, чтобы наш бизнес мог осуществлять свои проекты", - заключил политолог.