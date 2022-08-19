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Победителей Исламиады из Узбекистана поощрят денежными призами

Победителей Исламиады из Узбекистана поощрят денежными призами

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ "О поощрении единовременными денежными вознаграждениями спортсменов, ставших победителями и призерами V Игр исламской солидарности, прошедших в городе Конья, а также их тренеров".

В документе сказано, что спортсмены будут поощрены за вклад, внесенный в повышение международного имиджа и авторитета Узбекистана.

Отмечается, что обладатели золота получат $5 000, серебра - $3 000, бронзы - $2 000. Кроме того, наставникам призеров вручат $2 500, $1500 и $1000 соответственно.

Стоит добавить, что деньги для награждения медалистов и тренеров будут выделены из резервного фонда Кабинета Министров.

Напомним, V Игры исламской солидарности завершились в турецкой Конье. Узбекские спортсмены завоевали 51 золотых, 42 серебряных и 65 бронзовых медалей.

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