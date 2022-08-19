В Узбекистане задержан автомобиль со 180 тыс нелегальных сигарет

19 авг. 13:58

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ферганской области Узбекистана машину со 180 тыс нелегальных сигарет. Об этом сообщил инспектор регионального таможенного управления Азизбек Рахматов, пишут местные СМИ.

По его словам, в машине марки Damas было два вида сигарет на сумму 90 млн сумов.

Ранее сообщалось, что за первые 7 месяцев 2022 года в Ферганской области было зарегистрировано 29 случаев контрабанды сигарет. За это время правоохранители конфисковали 3,4 млн контрабандных сигарет на общую сумму свыше 1,4 млрд сумов.