Лидеры Турции и Израиля обсудили назначение послов

19 авг. 13:44

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с израильским коллегой Ицхаком Герцогом, сообщает пресс-служба Администрации президента Турции.

В ходе диалога стороны обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы. Турецкий лидер назвал решение о взаимном назначении посла важным шагом на пути к позитивному развитию отношений между странами.

"Президент Эрдоган заявил, назначение послов даст новый импульс отношениям между двумя странами", - сказано в сообщении. Там же добавили, что Анкара выступает за развитие сотрудничества и диалога на основе взаимного уважения.