Экспертный совет Азербайджан-Казахстан собрался в Нур-Султане

19 авг. 13:31

В Нур-Султане в Институте стратегических исследований при президенте Республики Казахстан состоялось заседание азербайджано-казахстанского экспертного совета, сообщает пресс-служба посольство Азербайджана в Казахстане.

В мероприятии приняли участие глава правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, посол Азербайджана в Нур-Султане Агалар Атамогланов и эксперты.

Меморандум о создании азербайджано-казахстанского экспертного совета был подписан 23 мая 2022 года в ходе круглого стола в Баку, посвященного 30-летию установления дипотношений между Азербайджаном и Казахстаном

На подписании документа Азербайджан представлял председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, а Казахстан - директор Института стратегических исследований Еркин Тукумов.