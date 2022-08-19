Пашинян и Гарибашвили встретятся на границе Армении и Грузии

19 авг. 13:21

В пятницу, 19 августа, премьер-министры Армении и Грузии Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили проведут встречу на границе двух стран. Об этом сообщил начальник управления информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра РА Армен Хачатрян.

Он подчеркнул, что глава армянского правительства будет участвовать в официальной церемонии открытия моста "Дружба" через реку Дебет, передает News.am.

В мероприятии также будет участвовать Гарибашвили, сообщили в пресс-службе правительства Грузии.

Строительство моста "Дружба", который представляет собой два отдельных моста, началось на территории пункта пропуска "Садахло-Баграташени" в мае 2021 года. В начале этого месяца его пробно ввели в эксплуатацию.