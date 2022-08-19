Директор "Азербайджанфильм" отправится в Санкт-Петербург на мероприятия к 90-летию "Лендок"

19 авг. 12:58

С 21 по 24 августа в Санкт-Петербурге состоятся масштабные мероприятия, посвященные 90-летию открытия киностудии "Лендок". В эти дни пройдут: III Международный фестиваль игрового и документального кино России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival (LEFF), Международная конференция по совместному производству России и стран СНГ, питчинг для совместного производства стран СНГ, V заседание руководителей киностудий стран СНГ и другие.

Одним из центральных событий станет V заседание руководителей киностудий стран СНГ, в котором примет участие директор киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы Назим Гусейнов. Он также будет оценивать картины в категории фестиваля "Игровые сериалы для онлайн-платформ"

В рамках кинофестиваля LEFF в кинотеатрах Санкт-Петербурга будут организованы показы фильмов "золотой коллекции" стран ближнего зарубежья. В частности, 21 августа зрители смогут посмотреть фильм "Допрос", режиссером которого является лауреат Государственных премий СССР и Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат" Расим Оджагов.