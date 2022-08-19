Россия продолжит изготавливать вагоны для метро Баку

19 авг. 13:01

Предприятие "Метровагонмаш", входящее в состав российского АО "Трансмашхолдинг", продолжает производство вагонов типа "81-760.B/761.B/763.B" для Бакинского метрополитена", сообщает пресс-служба организации.

В соответствии с контрактом на три года, заключенным в октябре 2019 года, компания в течение 2020-2022 годов должна ежегодно обеспечивать ЗАО "Бакинский метрополитен" 20 вагонами (60 новых вагонов). 40 вагонов уже были доставлены в Баку и выпущены на линии после наладки и испытаний.

Что касается поставок партии вагонов в 2022 году, предприятие-поставщик, завершив работы по монтажу и сборке, в ближайшее время приступит к испытаниям. Затем с участием представителей ЗАО будут проведены окончательные испытания и приемка вагонов.