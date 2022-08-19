Эрдоган сообщил о продолжающихся контактах с Путиным по терроризму

19 авг. 12:48

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится в постоянном контакте с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в Сирии. Об этом он сам заявил журналистам в самолете по возвращению из Львова.

"Я говорю: "Давайте закрепим этот процесс", проведя переговоры с господином Путиным. Например, в моей последней поездке в Сочи Сирия была для нас важной темой для обсуждения, она стояла на повестке дня. Сейчас мы продолжаем наши переговоры с Путиным, моим главой МИД и министром обороны по поводу борьбы с терроризмом. Мы продолжим этот процесс", - поведал турецкий лидер.

Он подчеркнул, что хотел бы более эффективной работы в этом вопросе и с Ираном, однако этого не случилось. "Мы продолжаем эту солидарность и единство с Россией с той же решимостью", - цитирует Эрдогана РИА Новости.

Напомним, 18 августа во Львове состоялось встреча в трехстороннем формате с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Украины Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша.