Почему Армения одобрила акции антикремлевских сил в Ереване?

24 августа, в день полугодия с начала российской специальной военной операции на Украине, в Ереване официально пройдет митинг против внешней политики Кремля. Протестную акцию организуют бежавшие из России оппозиционеры из группы "Ковчег", финансируемой известным противником российской власти Михаилом Ходорковским (признан иностранным агентом). Все цели митинга его организаторы озвучили открыто – выступить против спецоперации и за отставку президента Владимира Путина – поэтому можно с уверенностью говорить о том, что в мэрии Еревана точно знали, проведение какой именно акции они согласуют.

И это обстоятельство не может не вызывать вопросов у российского государства.

То, что в Армении, как и в Грузии, почти полгода аккумулируются оппозиционно настроенные россияне, сбежавшие после начала спецоперации на Украине из-за опасения понести административную и уголовную ответственность за выступления против российской внешней политики, ни для кого не секрет. Безвизовый режим, открытые границы, недорогое жилье и теплый климат делают переезд в эти страны для новой волны российской политической эмиграции естественным выбором по банальным бытовым причинам: и пересечь границу, и поселиться в Армении и Грузии очень просто. Однако теперь можно видеть, как освоившиеся на новом месте оппозиционеры начинают разворачивать свою агитационную деятельность, ради продолжения которой они и устраивали, как принято это называть, "релокейшен" на Южный Кавказ.

Интересно, что Грузии претензии предъявить не к чему: хотя страна устремлена в НАТО и ЕС и считает себя пребывающей в состоянии замороженной войны с Россией за Абхазию и Южную Осетию, митинги российских эмигрантов Тбилиси не согласует. С самого начала спецоперации на Украине грузинские власти заняли взвешенную позицию в отношении России: поддержали введение международных антироссийских санкций, но сами никаких ограничений и эмбарго на товары из РФ вводить не стали, и на призывы Киева "открыть второй фронт" против Москвы неизменно отвечали резким отказом. В отношении эмигрантов позиция правительства такая же сбалансированная: оно не позволяет грузинской оппозиции проводить протесты против прибывших в страну россиян, но и эмигрантские акции не одобряет – и то, и другое ради сохранения отношений с Кремлем на минимальном уровне напряженности.

Армения – это совсем другой разговор, можно сказать, негатив Грузии. Хотя Ереван является давним официальным союзником России, антироссийские митинги в республике проходят регулярно, там даже есть политические силы, специализирующиеся на обвинениях и оскорблениях в адрес Москвы. Так элиты Армении выражают недовольство российской внешней политикой на Южном Кавказе, которая с их точки зрения слишком сбалансированная. Еревану крайне не нравится, что Москва наладила взаимовыгодные дружеские отношения с Баку (полгода назад Азербайджан также стал союзником России) и не соглашается помогать старому армянскому истеблишменту и диаспоре в сохранении сепаратистского проекта в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Россия не хочет быть инструментом претворения в жизнь конфронтационной националистической политики Армении, и армянских политиков как в правительстве, так и в оппозиции это очень сильно злит.

Армянское государство позволяет себе высказывать недовольство официально – как недавно премьер-министр Никол Пашинян заявил о наличии у правительства "вопросов" по деятельности российских миротворческих сил в Азербайджане. Чаще это происходит неофициально, через тех самых специалистов по антироссийской пропаганде, которые, к примеру, недавно обвинили Москву в причастности к аварии на ереванском оптовом рынке "Сурмалу", где взорвался склад пиротехники. Россия все эти претензии видит и слышит. Выпад Пашинян получил жесткий ответ со стороны МИД РФ, на обвинения "специалистов" отреагировало российское посольство в Ереване, потребовавшее от армянских властей остановить распространение подобных провокационных инсинуаций.

Но как на эти призывы прийти в себя и выбирать выражения реагируют Пашинян и его команда? В стандартном ключе: игнорируют и бездействуют, когда нужно принять меры в интересах союзнических отношений с Москвой. Такой путь недеяния тоже является способом высказать претензии к России. РФ обращает внимание на недопустимость слишком резких антироссийских лозунгов и заявлений – Армения в лучшем случае отделывает отговоркой, что в республике царит демократия, и это такие проявления свободы слова, а в худшем случае отмалчивается и вскоре продолжает делать то же самое. Антироссийские настроения в армянской власти очень сильны, Ереван постоянно ищет поддержки на Западе, и находит ее у тех, кто заинтересован в дестабилизации Южного Кавказа и возрождении армяно-азербайджанского конфликта на границах РФ.

Согласование митинга российской оппозиции дважды укладывается в эту канву. Во-первых, это реверанс в сторону Вашингтона, Парижа и Брюсселя: посмотрите, мы поддерживаем противников Путина, даем им площадку для распространения их призывов, которые будут слышны в том числе и в России. Получается, что Армения соглашается стать точкой сбора антикремлевских сил, формально оставаясь союзником Кремля. Во-вторых, это новая форма изъявления недовольства Москвой в режиме "недеяния": теперь в Ереване будут говорить, что они сами никаких протестов не устраивают, это все эмигранты, и если к ним на митинге вдруг присоединяются армянские граждане, то Пашинян и его команда не имеют к этому отношения. Привычный для Еревана отказ от любой ответственности при совершении недружелюбных действий.

Но Москве, разумеется, прекрасно видна подноготная и этого события тоже. Если Армения позволяет противникам Путина свободно выступать в Ереване, значит, ее поведение противоречит интересам российского государства. Политические эмигранты могут только усилить антикремлевскую пропаганду в республике, которая и так там ведется местными силами. Бенефициар что тех, что этих протестов против Москвы один и тот же – деструктивная часть политических кругов Запада, стремящаяся любыми путями победить Россию в глобальном геополитическом противостоянии. Никол Пашинян может думать, что он просто дает добро на небольшую акцию гостей Армении, но на деле совершает очередной недружественный шаг, который российское государство запомнит так же, как и все предыдущие.

Ведь недовольство российско-армянскими отношениями растет не только с армянской, но и с российской стороны.