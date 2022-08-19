Узбекистан и Казахстан увеличили продажи на Wildberries

19 авг. 12:10

Бизнесмены из Узбекистана, Казахстан, Киргизии, Беларуси и Армении увеличили продажи своей продукции через сеть Wildberries на 441% до 5,1 млрд рублей за первую половину этого года, сообщает пресс-служба интернет-магазина.

Доходы предпринимателей из вышеуказанных стран возросли в сегменте социально необходимых товаров. Так, продажи продуктов питания выросли в 58 раз в 2022 году, товаров для здоровья - в 28 раз, масок, перчаток и антисептиков - в 10 раз, канцлерских принадлежностей и игрушек – в 9 раз.

Отмечается, что динамичный переход представителей бизнеса привел к росту спроса на продукцию стран-участниц ЕАЭС, продажи которой увеличились на 96% и составили 18,5 млрд рублей.