США передали НАТО протоколы о ратификации приема Швеции и Финляндии

19 авг. 11:59

Госсекретарь США Энтони Блинкен передал НАТО протоколы о ратификации договоренностей относительно приема в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии. Об этом написал в своих социальных сетях руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Президент США Джо Байден подписал протоколы о ратификации договоренностей о приеме Швеции и Финляндии в НАТО 9 августа 2022 года.

Напомним, в июне 2022 года Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум, позволяющий начать процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Позже в Турции заявили, что меморандум не носит окончательного характера и парламент страны может не одобрить его, если Швеция и Финляндия не выполнят закрепленные в нем обязательства о противодействии террористическим организациям. Хельсинки и Стокгольм станут членами организации после ратификации документов всеми государствами НАТО.