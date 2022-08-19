Казахстан примет учения сил ОДКБ

19 авг. 11:40

Учения сил Организации Договора о коллективной безопасности Скала-2023" и "Скала-2024" пройдут в Казахстане и Беларуси, сообщает пресс-служба ОДКБ.

"Было принято решение о проведении, соответственно, в Республике Беларусь и Республике Казахстан штабных тренировок "Скала-2023" и "Скала-2024", - сказано в сообщении.

Решение было принято 18 августа в Москве на 13-м заседании Координационного совета по чрезвычайным ситуациям государств-членов организации.

В ОДКБ отметили, что участники совещания одобрили план мероприятий по взаимодействию уполномоченных органов стран-членов ОДКБ "в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 2020 год, а также утвердили на 2023 год".